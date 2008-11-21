Беженец из коалиции говорит, что еще покажет «проклановскому» БЮТу

Одесский окружной административный суд открыл производство по иску народного депутата Украины Игоря РЫБАКОВА к Блоку Юлии Тимошенко по поводу досрочного прекращения его полномочий как народного депутата по решению межпартийного съезда блока.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.РЫБАКОВА.

20 ноября 2008 года Одесский окружной административный суд принял решение открыть производство по делу по административному иску народного депутата Украины Игоря РЫБАКОВА к избирательному блоку политических партий «Блок Юлии Тимошенко» в лице юридических лиц – политических партий: Всеукраинского объединения «Батькивщина», Украинской социал-демократической партии, партии «Реформы и порядок», Верховной Раде Украины, Центральной избирательной комиссии о признании противоправным и отмене решения Совета блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» от 30 июня 2008 года № 42-04-0665 о досрочном прекращении полномочий народного депутата РЫБАКОВА Игоря Александровича, межпартийного съезда избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» от 30 июня 2008 года об утверждении решения Совета блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» от 30 июня 2008 года № 42-04-0665. Таким решением суд автоматически обязал Верховную Раду и ЦИК воздержаться от совершения процедурных действий по лишению И.РЫБАКОВА полномочий народного депутата.

«Начать подготовку дела к судебному разбирательству - такое решение принял Одесский окружной админсуд по отношению ко мне», - заявил И.РЫБАКОВ.

Депутат утверждает, что в последнее время его судебное дело получило настолько сильный резонанс и публичность, что ему хочется довести его до логического конца и подтвердить на его же примере, что судебная система не будет больше «заложником политических или бизнесовых амбиций бютовских власть имущих».

«Справедливость будет за мной, и я всем продемонстрирую, что сначала закон, а потом действия конкретных должностных лиц, а не так, как в проклановском блоке привыкли – сначала действия конкретных должностных лиц, а потом – закон», - заверил И.РЫБАКОВ.

Как известно, в июне народный депутат от БЮТ И.РЫБАКОВ заявил о выходе из коалиции. После этого межпартийный съезд блока лишил И.РЫБАКОВА депутатского мандата.

В свою очередь И.РЫБАКОВ подал судебный иск к БЮТ о признании противоправным и отмене решения межпартийного съезда блока от 30 июня о досрочном прекращении его полномочий народного депутата. Однако админсуд принял решение оставить без рассмотрения исковое заявление И.РЫБАКОВА, а Апелляционный админсуд Одесской области оставил в силе это постановление.