Венгрия настаивает на отмене виз для украинцев и хочет видеть Украину членом ЕС - премьер Орбан

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который находится сегодня с официальным визитом в Венгрии, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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В частности, Орбан заверил в поддержке Венгрией суверенитета Украины. "Важнейшим вопросом мы считаем суверенитет Украины. Обязательно глубоко уважаем ее и готовы оказывать всяческую помощь Украине для обеспечения ее суверенитета", - подчеркнул он.

Орбан отметил, что после Революции достоинства Украина поставила цель стать частью Западного мира. "Она приближается и занимает надлежащее ей место в семье европейских народов. Я хотел бы однозначно выразить, что Венгрия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе, хотя этот вопрос не стоит в повестке дня", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

"Мы будем подниматься по этой лестнице, и мы думаем о такой Европе, где Украина будет полноправным членом", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые европейские страны блокируют важные для Украины вопросы введения безвизового режима и завершения ратификации Соглашения об ассоциации.

В этом контексте премьер Венгрии заверил в преданности стран «Вышеградской четверки», которые "держат в Европе сторону Украины".

"Украина и украинский народ, обеспечение ему безвизового режима является очень важным для Венгрии. Можем говорить об экономических и других аргументах, но нельзя ставить под сомнение то, что Украина, которая прошла через тяжелые годы, выполнила все обещания, поэтому Европа должна обеспечить безвизовый режим", - подчеркнул Орбан.

В свою очередь Гройсман поблагодарил за обращение Государственного собрания Венгрии к нидерландским депутатам с призывом принять положительное решение по делу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее Орбан сообщил о решении отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию.