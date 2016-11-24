Венгрия планирует отменить для украинцев плату за национальные визы - Гройсман

15:17, 24 ноября 2016
Политика
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о решении отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию.

Гройсман находится с официальным визитом в Венгрии / Фото УНИАН

Об этом в Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о решении отменить для украинцев плату за национальные визы в Венгрию. Поздравляю!" - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Гройсман находится с официальным визитом в Венгрии, в рамках которого запланированы его встречи с руководством страны. Также ожидается, что Гройсман откроет Украинско-венгерский бизнес-форум.

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