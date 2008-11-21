Полевые командиры Майдана выпьют рюмку за рядового

Сегодня четыре бывших полевых командира Майдана Николай ТОМЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКИВ и Владимир ФИЛЕНКО собрались на главной площади столицы по случаю четвертой годовщины Помаранчевой революции.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя в интервью журналистам события четырехлетней давности на Майдане Незалежности, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что Майдан стал ключевым событием в истории Украины, когда народ выступил против фальсификаций и лжи. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, несмотря на то, что сегодня кое-кто из политиков пытается исказить идеи Майдана, так или иначе он изменил Украину.

«Единственное, чтобы я сделал сегодня, если бы тот Майдан происходил, я бы также горячо боролся за Майдан, но, возможно, чаще кричал бы Украина вместо отдельных фамилий», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодняшняя дата - «это не дата прихода ЮЩЕНКО на Майдан, а дата прихода людей на Майдан».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО тогда не верил в Майдан, а больше верил в кулуарные договоренности.

В свою очередь В.ФИЛЕНКО сказал, что Украина «получила в 1991 году независимость, а не демократию, а Майдан сделал для Украины демократию. Никто не знает, в какой стране мы были бы сейчас, если бы не было Майдана». При этом он подчеркнул, что «Майдан сработал в первую очередь благодаря людям. Мы сегодня, если и выпьем рюмку, то за рядового революции».

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что по большому счету, «Майдан завоевал свободу, поборол страх».

Отвечая на вопрос, может ли еще раз состояться подобный Майдан, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Нельзя спланировать майданы заранее, они возникают спонтанно».

Продолжая тему, Н.ТОМЕНКО высказал мнение, что «Майдан - это фантастический выигрыш свободы. Мы тогда выиграли психологически и морально».

Ю.ЛУЦЕНКО от имени всех четырех бывших полевых командиров, обращаясь через СМИ к рядовым участникам Помаранчевой революции, поблагодарил их за участие в тех событиях, отметив при этом, что «Майдан был, и никто у нас его не украдет, поэтому приветствуем украинцев с очередной победой».

Следует отметить, что на Майдане Незалежности неподалеку от монумента Независимости размещена небольшая фотовыставка с фотографиями событий Помаранчевой революции.