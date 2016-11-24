В Сенате США хотят направить политику Трампа на противостояние с Россией (видео)

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил сенатор Бенджамин (Бен) Кардин.

"Россия атаковала Америку. Атаковала она мышкой или МиГом, это все равно нападение. Она атаковала нас в киберпространстве. Они однозначно пытались сорвать наши выборы. И это требует ответа", - сказал сенатор.

В Сенате Бен Кардин представляет штат Мэриленд, является самым высоким по рангу демократом в Сенатском комитете по международным отношениям и в Хельсинской комиссии. Кардин принимал активное участие в разработке и проведении через Конгресс ряда проукраинских законов.

На этот раз он предлагает расширение секторальных и целевых санкций, в том числе против российских чиновников, из-за продолжения российской агрессии в Украине,Сирии и преступлений в киберпространстве.

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"Россия остается активно задействованной в Украине, подпитывая конфликт, который забирает человеческие жизни. Они должны за это отвечать. Они все еще контролируют Крым. Это нарушает международное право. А что они делают в Сирии, вмешиваются в предоставление гуманитарной помощи?! Как сказал госсекретарь Керри, они могут быть причастны к совершению военных преступлений. И за это они должны отвечать", - говорит он.

Сенатор предлагает запретить американцам инвестировать в российские государственные активы, которые приватизируются, и покупать облигации суверенного долга. А также – преследовать тех лиц, которые способствуют киберпреступлений России.

"Я рассматриваю предоставление нашей администрации дополнительных инструментов, чтобы они могли преследовать деятельность в киберпространстве, чтобы лица, которые в этом задействованы, за это отвечали, включительно с американскими компаниями и физическими лицами", - поясняет сенатор.

Бенджамин Кардин говорит, что его инициативу должны поддержать как демократы, так и республиканцы в Конгрессе. Но поддержит ли жесткие шаги по сдерживанию России президент Трамп?

"Я надеюсь, что Конгресс выполнит свои обязательства по предоставлению руководящих указаний. Я надеюсь, что двухпартийное голосование в Конгрессе покажет президенту Трампу направление, по которому Америка будет сохранять свое глобальное лидерство и защищать ценности, которые важны для США, а также демократические институты", - говорит Кардин.

Кроме этого, Бен Кардин предлагает оказать помощь демократическим институтам в странах, суверенитет и демократию которых подрывает Россия. В то же время в Соединенных Штатах Америки растет беспокойство, что новая администрация может нести угрозу правам человека и толерантности уже в США.

"Я не могу предусмотреть все, что будет делать Дональд Трамп. Но я скажу вам, я обращаюсь к республиканцам, потому что я верю, что защита прав всех людей в этой стране высказываться против фанатизма не является партийным вопросом. Это - американские ценности, демократические ценности или республиканские ценности. И если Дональд Трамп будет предлагать меры, которые подрывают эти ценности, я буду высказываться против. Вы увидите действия, которые защитят американские ценности", - обещает сенатор.

Большинство назначений на высшие должности в стране, включительно с государственным секретарем, требует утверждения простым большинством Сената.