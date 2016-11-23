В США призывают к пересчету голосов на выборах президента в ключевых штатах — The Guardian
Все больше ученых и активистов призывают власти США пересчитать голоса на президентских выборах 2016 года в ключевых штатах из-за того, что результаты могли быть изменены иностранными хакерами.
Группа аналитиков, которая убеждает кампанию Хиллари Клинтон присоединиться к своей борьбе, готовится предоставить подробный отчет о своей обеспокоенности в конгресс и федеральные органы власти в начале следующей недели. В этом документе указываются результаты в штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, передает ZN.UA со ссылкой на The Guardian.
"Я заинтересована в проверке голосования", - сказала Барбара Симонс, советник комиссии по содействию выборам США и эксперт по электронному голосованию.
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Вторая группа аналитиков, возглавляемая основателем Национального института избирательного права Джоном Бонифазом и профессором Алексом Хальдерманом, также выступает за пересчет голосов.
Издание отмечает, что пересмотр голосования последовал из-за неожиданного поражения Клинтон и после того, как разведка США опубликовала отчеты о вторжении российских хакеров в региональные избирательные компьютерные системы и о взломе почтовых сервисов должностных лиц Демократической партии перед выборами.
Клинтон минимально проиграла в Пенсильвании и Висконсине, и еще может проиграть в Мичигане, где до сих пор не объявлены окончательные результаты голосования.
Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинило Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.