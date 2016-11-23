WSJ узнала о переговорах сына Трампа со сторонниками сотрудничества с РФ по Сирии

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников этих встреч, передает republic.ru.

По данным газеты, встреча состоялась в октябре 2016 года в Париже. Источник пояснил, что сын Трампа «провел закрытые обсуждения с дипломатами, бизнесменами и политиками». Обсуждался, в частности «поискам путей сотрудничества с Россией» по Сирии.

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«Они [переговоры] подчеркивают озвученное Трампом-старшим желание сотрудничать с Кремлем», – отметило издание, добавив, что встреча «ставит новые вопросы по поводу контактов между избранным президентом, членами его семьи и иностранными державами».

Советник избранного президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила The Wall Street Journal, что сын Трампа присутствовал на встрече в Париже. При этом она пояснила, что политик приехал в Париж, чтобы выступить на круглом столе. После он отправился на обед, где присутствовали 30 человек, в том числе председатель сирийского оппозиционного Движения за плюралистическое общество Ранда Кассис.

В интервью The Wall Street Journal Кассис заявила, что во время встречи она попыталась продемонстрировать Трампу-младшему важность взаимодействия с Россией на Ближнем Востоке.