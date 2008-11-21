Регионал: с кресла премьера Тимошенко можно вынести только ногами вперед

Лидер Партии регионов (ПР) Виктор Янукович вчера заявил, что в Верховной раде ведутся переговоры о новом формате коалиции и отставке правительства. А премьер-министр Юлия Тимошенко пообещала отказаться от должности, если это поспособствует созданию нового большинства в парламенте. В ПР в ее искренность не верят, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Издание отмечает, что Партия регионов действительно проводит ряд неформальных консультаций с другими фракциями "с целью прощупать почву". При этом чаще всего "регионалы" общаются с БЮТ. Переговоры от ПР сейчас ведут Нестор Шуфрич и Андрей Клюев.

– Неформальные переговоры мы проводим каждый день. На уровне отдельных народных депутатов уже давно обо всем договорились и все решили. А вот когда собираемся всей фракцией, позиция сразу меняется,– признался народный депутат Виктор Швец (БЮТ).

По информации Ъ, главным условием ПР в переговорах с БЮТ является добровольная отставка госпожи Тимошенко с поста премьер-министра. В то же время в ПР отдают себе отчет, что шансов добиться того, чтобы Юлия Тимошенко добровольно покинула свой пост, практически нет. "Глядя на действия премьер-министра, я понимаю, что с этого кресла ее только ногами вперед можно вынести",– сказал народный депутат Дмитрий Святаш (ПР).

Особо не рассчитывая на успешное завершение переговоров с БЮТ, в Партии регионов рассматривают другие возможности формирования коалиции. "Мы работаем сразу над несколькими вариантами: какой выстрелит – за тот и зацепимся, времени очень мало",– отметил источник в ПР. Наиболее реальным вариантом в партии считают создание "технического большинства", не закрепленного юридически, которое, в свою очередь, назначит "технического премьера" и спикера. "Делать из Виктора Януковича технического премьера для нас постыдно. В Партии регионов на этот пост достаточно кандидатов – Анатолий Кинах, Андрей Клюев, Юрий Бойко",– заявил один из заместителей главы фракции ПР.

– Об избрании спикера и переформатировании Кабмина можно говорить и без формальной коалиции. Моральным основанием этому может послужить ситуация экономического кризиса,– считает господин Олийнык.

В то же время большинство депутатов не сомневаются, что Верховная рада VI созыва вскоре прекратит свое существование.

– К сожалению, уже все давно поняли, что сохранить парламент VI созыва для того, чтобы он мог реализовывать свои полномочия, уже невозможно,– посетовал Виктор Швец.

– Я считаю, что без досрочных парламентских выборов не обойтись,– согласился с ним депутат Николай Джига (ПР).