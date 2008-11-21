Ющенко вывел Яценюка из СНБО

09:14, 21 ноября 2008
Политика
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Текст указа обнародован на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел Арсения ЯЦЕНЮКА из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Указом Президента от 21 января 2008 года А.ЯЦЕНЮК был введен в состав СНБО как председатель Верховной Рады Украины (по согласию).

12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности главы парламента.

 

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