Ющенко вывел Яценюка из СНБО
09:14, 21 ноября 2008Политика
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Текст указа обнародован на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел Арсения ЯЦЕНЮКА из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Указом Президента от 21 января 2008 года А.ЯЦЕНЮК был введен в состав СНБО как председатель Верховной Рады Украины (по согласию).
12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности главы парламента.
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