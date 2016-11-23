Украина и Нидерланды разрабатывают компромиссный документ для ратификации Ассоциации, уже согласовано пять условий – СМИ

"В конце октября была критическая ситуация с ратификацией Соглашения об ассоциации. Премьер Голландии Марк Рютте позвонил Петру Порошенко и сказал, что послезавтра отзывает подпись Голландии под Соглашением об ассоциации. Украина задействовала все международные каналы, в том числе и вице-президента США Джо Байдена (чтобы переубедить Голландию – УНИАН), провели более 20 телефонных переговоров с нашими западными партнерами", – рассказал источник в АП, пишет Сегодня.

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Позже, по словам источника, были попытки поставить на голосование в Сенате Голландии вопрос об отзыве подписи под Соглашением и вопрос о недоверии правительству (инициировала оппозиция – УНИАН), но голосов не хватило.

"Сейчас мы ведем спокойный трехсторонний диалог о разработке компромиссного документа – я его называю решением. Он предусматривает пять ключевых вещей: 1. Соглашение не предусматривает членства Украины в ЕС; 2. Соглашение не дает Украине доступ к структурным фондам ЕС; 3. Соглашение не дает Украине гарантий безопасности; 4. Соглашение не дает Украине право на участие в оборонных союзах; 5. Соглашение не дает украинцам право на трудоустройство в ЕС. На самом деле Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС всего этого и не предусматривает. К примеру, когда Дания ратифицировала Лиссабонский договор, у них был похожий документ с предостережениями", – рассказал источник в АП.

По его словам, документ-разъяснение должны представить на саммите ЕС в Брюсселе 15-16 декабря и принять на Совете ЕС. В то же время юридических последствий для Украины этот документ иметь не будет, поскольку, в отличие от самого Соглашения об ассоциации, он не будет ратифицирован всеми 28 странами-членами ЕС.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%. Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.

В то же время 28 октября Рютте заявил, что пытается убедить оппозицию, голосов которой не хватает для ратификации Соглашения в Сенате, чтобы она поддержала ратификацию документа, до 1 ноября.

Вместе с тем, 31 октября, правительство Нидерландов обратился к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.