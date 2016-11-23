Экс-посол Украины в США вошел в политическую подгруппу по реализации "Минска" - источник

14:30, 23 ноября 2016
Политика
1005 0
обновлено

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Александр Моцик назначен участником политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Моцик уже полетел в Минск / ZN.UA

Об этом УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

Согласно информации собеседника агентства, дипломат сегодня вылетел на заседание рабочей подгруппы в Минске.

Читайте такжеВ АП прокомментировали заявление Кучмы о выходе из "Минска"

Моцик с июня 2010 года занимал должность посла Украины в США, позже был назначен послом Украины в Антигуа и Барбуда (по совместительству) и в Республике Тринидад и Тобаго (по совместительству).

14 апреля 2015 года президент Украины Петр Порошенко уволил Моцика с должности посла Украины в США, посла в Антигуа и Барбуда и в Республике Тринидад и Тобаго.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября контактная группа проводит очередное заседание в Минске. Главными вопросами на переговорах являются вопросы безопасности, освобождения украинских заложников, а также разведение войск в Станице Луганской.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter