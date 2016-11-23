СМИ: В Минске обсудят участки безопасности на Донбассе, открытие КПВВ "Золотое" и освобождение заложников

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске на обсуждение будет вынесен вопрос открытия КПВВ «Золотое» на Донбассе. Об этом сообщает «112.ua».

Основной раунд переговоров, который возглавит Мартин Сайдик, стартует в 14:00 и пройдет в закрытом режиме.

В частности, планируется, что именно сегодня будет согласован вопрос относительно 7 участков разведение сил по линии разграничения. Пока точно неизвестно, где они будут располагаться, но известно, что это будут участки площадью 1 км на 1 км, откуда стороны должны будут отвести свои силы и средства. Пока стороны должны согласовать вопрос аналогичного отвода сил и средств в Станице Луганской.

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"Начнутся переговоры всех четырех подгрупп Трехсторонней контактной группы, а именно политической, экономической, гуманитарной и по вопросам безопасности. В столицу уже прибыли участники украинской делегации. Ее возглавит Леонид Кучма и ее основное требование будет касаться открытия КПВВ "Золотое" в Станице Луганской. Среди других главных вопросов - освобождение заложников. В рамках гуманитарной подгруппы этим вопросом будут заниматься Ирина Геращенко и Виктор Медведчук", - сказал корреспондент.

Кроме того, в Минске также обсудят вопрос освобождения украинских заложников, а также возможность внедрения полицейской миссии на Донбассе, модальность проведения выборов, а также доступ международной организации "Красный Крест" к незаконно удерживаемых лиц.

Напомним, в заложниках у боевиков на Донбассе остаются 109 украинцев, среди которых как военные, так и гражданские. Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко вместе с координатором ОБСЕ Тони Фришем встретилась с родственниками заложников, которых удерживают на оккупированных территориях.