Россия готовит запрос на выдачу задержанного в Украине экс-председателя российского банка "Траст"

Генеральная прокуратура России знает о задержании в Киеве объявленного в международный розыск бывшего руководителя банка "Траст" Ильи Юрова и готовит запрос о его выдаче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского надзорного ведомства.

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"В генеральную прокуратуру России с НЦБ Интерпола Украины поступило сообщение о задержании в аэропорту «Борисполь» одного из руководителей банка" Траст"Ильи Юрова", - сообщили в пресс-службе.

"Генеральная прокуратура России в настоящее время готовит материалы для запроса о выдаче Юрова в Россию", - добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, украинские пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" бывшего председателя совета директоров российского ОАО "Национальный банк "Траст" Илью Юрова.

Он находился в международном розыске по линии Интерпола по запросу России.

Задержания Юрова, которое состоялось 20 ноября, подтвердил журналистам помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, Юров был передан МВД Украины.

Банк "Траст" с 22 декабря 2014 года проходит процедуру санации. В феврале этого года "Траст" подал в лондонский суд иск к Юрову, Беляеву и Фетисову о возмещении ущерба в размере 830 млн долларов. Высокий суд Лондона в результате заморозил активы бывших владельцев банка. Юров пытался обжаловать это решение, но суд отказал ему. Сам Юров отрицает вину. Он настаивает на том, что отчетность банка была достоверной.