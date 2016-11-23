В аэропорту "Борисполь" задержан экс-глава российского банка "Траст"

00:34, 23 ноября 2016
Общество
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Украинские пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" в Киеве бывшего председателя совета директоров ОАО "Национальный банк "Траст" Илью Юрова.

Фото УНИАН

Он находился в международном розыске по линии Интерпола по запросу России, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Задержание Юрова, которое произошло 20 ноября, подтвердил журналистам помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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По его словам, Юров был передан МВД Украины.

Банк "Траст" с 22 декабря 2014 года проходит процедуру санации. В феврале этого года "Траст" направил в лондонский суд иск к Юрову, Беляеву и Фетисову о возмещении ущерба в размере 830 млн долларов. Высокий суд Лондона в итоге заморозил активы бывших владельцев банка. Юров пытался оспорить это решение, но суд отказал ему.

Сам Юров отрицает вину. Он настаивает на том, что отчетность банка была достоверной. 

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