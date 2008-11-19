УПЦ КП проигнорировала анафему и отслужила молебен по Льву Толстому

На Историческом бульваре Севастополя у памятного знака Льву Толстому сегодня проведена панихида по усопшему 98 лет назад писателю, и всем, кто был рядом с ним в годы Крымской войны 1854-1855 годов, «независимо от национальности и вероисповедания».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам перед службой епископ Симферопольский и Крымский КЛИМЕНТ.

Одним из организаторов мероприятия, начавшегося с крестного хода от площади Ушакова по Историческому бульвару, стала общественная организация «Содействие развитию города Севастополя».

На панихиде присутствовали около 50 человек, в том числе 21 военнослужащий Военно-Морских Сил Украины, а также первый командующий украинских ВМС вице-адмирал запаса Борис КОЖИН.

Как сказал в интервью журналистам депутат Севастопольского городского совета Алексей КИСЕЛЕВ (депутатская группа «Единый центр»), «сегодня впервые состоялась панихида по усопшему Льву Николаевичу Толстому. Ни одна церковь не бралась за это. УПЦ Киевского патриархата мы два года уговаривали, чтобы это сделать. И сегодня епископ Симферопольский и Крымский КЛИМЕНТ правил такую службу».

По словам А.КИСЕЛЕВА, «наша цель - поставить памятник Толстому». Он выразил надежду, что «хотя бы к 100-летию его смерти, или, лучше, ко дню рождения писателя в какой-то год удастся решить это вопрос». По мнению А.КИСЕЛЕВА, «и Россия должна обратить внимание, что в городе Севастополе УПЦ Киевского патриархата занимается теми вопросами, которые, все-таки, должны решить в Московском патриархате». Как сказал депутат, «здесь все мы защищали одни границы. Воевали и полегли здесь солдаты и матросы, которых набирали на службу не за Уральским хребтом, а представители регионов, которые ближе всего к Крыму, то есть, нынешней территории Украины».

Епископ Симферопольский и Крымский КЛИМЕНТ в интервью журналистам отметил: «считаю правильным помянуть и Льва Толстого, и всех невинно убиенных». По его словам, «это наш долг, наша, обязанность.

Что касается Льва Николаевича Толстого, и мнения о том, что он был предан анафеме, начнем с того, что УПЦ КП он не был предан анафеме, для меня он - православный христианин, воин, который выполнял свой долг, который защищал свою Родину... К большому сожалению, как Русская православная церковь времен Священного синода, так и Русская православная церковь Московского патриархата, они прибегают к анафеме от своего бессилия, когда у них нет аргументов бороться с человеком, они применяют такое понятие, как анафема.

Но, если посмотрим на те анафемы, которые давала Русская православная церковь, то через промежуток времени - они абсурдны».