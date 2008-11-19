Ющенко провел урок в Харьковской школе № 62 (фото)
16:33, 19 ноября 2008Политика
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Президент завершил поездку
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку в Харьковскую область и отбыл в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, в рамках мероприятий памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине Президент провел Всеукраинский урок памяти в Харьковской специализированной школе № 62.
В селе Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области В.ЮЩЕНКО принял участие в открытии Мемориала памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.
В рамках поездки он также ознакомился с работой ОАО «Турбоатом».
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