Ющенко провел урок в Харьковской школе № 62 (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил однодневную рабочую поездку в Харьковскую область и отбыл в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, в рамках мероприятий памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине Президент провел Всеукраинский урок памяти в Харьковской специализированной школе № 62.

В селе Черкасская Лозовая Дергачевского района Харьковской области В.ЮЩЕНКО принял участие в открытии Мемориала памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В рамках поездки он также ознакомился с работой ОАО «Турбоатом».