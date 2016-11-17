Обама и Меркель обсудили сохранение санкций против России до полного выполнения Минских соглашений

Об этом Обама сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Меркель в Берлине. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

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"Безусловно, мы обсудили наше обязательство отвечать на общие вызовы в сфере безопасности - от противодействия киберугрозам и обеспечения того, чтобы Иран продолжал соблюдать условия иранской ядерной сделки. Я засвидетельствовал уважение Ангеле за ее лидерство вместе с президентом Олландом в работе по урегулированию конфликта в Украине", - подчеркнул Обама.

"Мы продолжаем быть рядом с украинским народом и отстаивать главный принцип: что страны имеют право определять собственную судьбу. И мы обсудили важность сохранения санкций до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минске соглашение", - подчеркнул Обама.