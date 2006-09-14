Янукович разделил вопросы вступления в НАТО и сотрудничества с Альянсом

Уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые члены Комиссии УКРАИНА–НАТО, уважаемые господа!

В первую очередь я хотел бы выразить искреннюю благодарность глубокоуважаемому господину Схефферу за сегодняшнюю возможность продолжения политического диалога между Украиной и НАТО. Это также и первый мой визит в штаб-квартиру НАТО в качестве руководителя нового коалиционного Кабинета министров Украины.

Сегодня я представляю правительство старны, сформированное парламентским большинством в строгом соответствии с новой Конституцией Украины, – правительство, деятельность которого опирается на согласованные основными политическими силами принципы, в частности, сохранение суверенности и целостности Украины, гарантирования соблюдения прав человека, последовательного развития такого безусловного демократического достояния, как свобода слова, свободное выражение взглядов и убеждений, уважение к правам оппозиции, продолжение европейского курса развития государства.

После длительных дебатов политического, вплоть до уличного противостояния, ведущие политики Украины достигли понимания в таком важном вопросе, как евроатлантическая интеграция нашего государства. Согласованная позиция изложена в пункте Универсала национального единства Украины, который мы подписали вместе с Президентом В.Ющенко.

Мы достигли главного – отделили вопрос о членстве в НАТО от нормального взаимовыгодного сотрудничества с Альянсом. Это ключевой ориентир для последующей работы правительства в направлении отношений с Альянсом. Отныне вопрос о вхождении Украины в НАТО будет решаться на общенациональном референдуме. Время покажет, когда возникнет необходимость его проведения.

На сегодня же мы намерены сосредоточиться на углублении отношений партнерства с Альянсом на основе интенсифицированного диалога о членстве и ежегодных целевых планов действия. Украина высоко оценивает уровень сотрудничества из НАТО, ми ценим постоянную поддержку наших евроатлантических устремлений, поддержку военной реформы и других демократических и рыночных преобразований.

Среди самых первых приоритетов деятельности правительства – усиление информационной работы в плоскости отношений с НАТО. Соответствующих программ хватает, необходимо лишь наполнить их конкретным содержанием. Мы сделаем все, чтобы граждане Украины получали объективную и беспристрастную информацию о деятельности Альянса, а также сотрудничестве нашего государства с НАТО.

Сегодня я намерен информировать наших партнеров о конкретных шагах, которых намерено предпринять правительство Украины в разных сферах сотрудничества с Альянсом, включая участие в военных операциях, которые осуществляет НАТО в разных регионах мира.

Уверен, что углубление стратегического партнерства между Украиной и Североатлантическим альянсом должно быть двусторонним движением, поскольку это не только в интересах нашей страны, но и НАТО.

Благодарю за внимание.