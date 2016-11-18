В СБУ подтвердили визиты Медведчука в Москву: летает на собственном самолете

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

"Что касается Медведчука. Он входит в Трехстороннюю контактную группу в Минске и, в частности в гуманитарную подгруппу, и согласно своим полномочиям, предоставленным ему руководством государства, включен в переговорный процесс", - сказал Грицак.

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"В связи с этим он, действительно, периодически летает в Москву. Мы это подтверждаем. На своем самолете, который зарегистрирован, к сожалению, не в Украине", - заявил Грицак.

На уточняющий вопрос о стране регистрации самолета глава СБУ отметил, что не готов ответить.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что самолет Медведчука осуществляет рейсы между Киевом и Москвой напрямую, обходя запреты.