Полиция с "человеческим лицом": Деканоидзе рассказала о самом большом достижении на посту главы Нацполции
Деканоидзе подчеркнула, что ей удалось доказать, что "полиция должна быть честной".
ГлаваНацполиции Украины Хатия Деканоидзе уверена, что за год работы на этой должности ей удалось создать полицию «с человеческим лицом».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Киеве после объявления своего заявления об отставке.
При этом, Деканоидзе подчеркнула, что ей удалось доказать то, что полиция должна быть честной.
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«Самым большим достижением я считаю, что мне удалось доказать, что полиция должна быть честной, порядочной, открытой, с человеческим лицом», - подчеркнула Деканоидзе.
Напомним, сегодня глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке.
"Я, как и обещала, в течение года создала фундамент для новой Национальной полиции и оставалась верна вам и вашим интересам до последней минуты моей работы. Но, к сожалению, моих полномочий и воли было недостаточно для резких изменений. Моя функция выполнена, в связи с чем я заявляю о своей отставке. Но считаю необходимым в кратчайшие сроки провести открытый и прозрачный конкурс на должность нового главы Национальной полиции Украины ", - заявила она.