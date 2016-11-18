"Боец" Парасюк прокомментировал драку Бойко и Ляшко: в "Оппоблоке" наглеют

Такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал народный депутат Владимир Парасюк, передает 112.ua.

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"Надо вникнуть в суть (конфликта между лидером "Оппозиционного блока" Юрием Бойко и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко - УНИАН). "Оппозиционный блок" исчез после Майдана, они боялись говорить, высказывать свое мнение, а теперь с каждым месяцем все наглеют и наглеют. Скоро вообще выйдут и скажут, что давайте Януковича вернем, и всех, кто сейчас в розыске. Бойко таким образом показал, что "мне плевать на все ваши революции на всю вашу борьбу, захочу буду бить Ляшко". Как не крутите, Олег Валерьевич – это человек, который стоит на проукраинских позициях. Есть к нему вопросы в политикуме, но это конфронтация мировоззрений в отношении нашей государственности", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 14 октября на заседании Согласительного совета парламента произошла потасовка между Ляшко и Бойко. Бойко сидел рядом с Ляшко на Согласительном совете, когда лидер Радикальной партии Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции “Оппозиционный блок”, в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями.

После этого Бойко поднялся со своего места и несколько раз ударил Ляшко. Ляшко, по сути, лишь защищался, не давая сдачи в ответ.