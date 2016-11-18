США и Украина выступили в ООН против резолюции России о "героизации нацизма"

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, занимающийся правами человека, 17 ноября одобрил проект резолюции под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", передает Радио Свобода.

Россия ежегодно подает документ такого содержания на голосование, на этот раз его поддержала 131 страна, 48 воздержались.

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Комментируя позицию Вашингтона, заместитель посла США в ООН Стефани Амадео указала, что ее страна безоговорочно осуждает "все формы религиозной и этнической нетерпимости или ненависти во всем мире".

"Рекомендации этой резолюции ограничить свободу выражения мнений, свободу объединений и право на мирные собрания противоречат принципам, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека и не могут быть одобрены", подчеркнула американский дипломат.

Также дипломаты, которые выступили против этой резолюции, указали, что Россия прибегает к таким мерам как к части политической атаки против Украины, у которой она аннексировала Крым и в которой поддерживает вооруженных боевиков.