Угроза наступления боевиков на Мариуполь: волонтер прокомментировал прогноз посла США при ОБСЕ

На это заявление отреагировал волонтер, участник АТО Мирослав Гай.

Он также не исключает наступления на террористов на Мариуполь: "Если будет наступление, то город снесут с лица земли. Можно попробовать сдаться, но это не отменит результата - зачистки там всякие и городской бой. Лечь под российские танки тоже не получится - будут давить".

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Также он озвучил несколько сценариев, при которых пророссийские террористы могут пересмотреть свои планы относительно наступления:

1. Если потери будут не допустимыми в отношении выгоды.

2. Если будет точное понимание, что население готово оказать сопротивление: "Если активная часть проукраинская, задавит пропутинскую, то наступление как минимум будет пересмотрено. Для этого нужно начать арестовывать активистов из путинских организаций и деятелей Московского Патриархата, еще их нужно всячески разоблачать".

Ранее Бэер заявил, что, обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, в ОБСЕ обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений на Мариуполь или его окрестности.