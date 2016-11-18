Угроза наступления боевиков на Мариуполь: волонтер прокомментировал прогноз посла США при ОБСЕ
Посол США при ОБСЕ Дэниел Беер рассказал о вероятности начала широкомасштабного наступления боевиков на Мариуполь.
На это заявление отреагировал волонтер, участник АТО Мирослав Гай.
Он также не исключает наступления на террористов на Мариуполь: "Если будет наступление, то город снесут с лица земли. Можно попробовать сдаться, но это не отменит результата - зачистки там всякие и городской бой. Лечь под российские танки тоже не получится - будут давить".
Читайте также"Приветы" 122-м калибром: штаб АТО показал последствия вражеского обстрела села под Мариуполем (фото)
Также он озвучил несколько сценариев, при которых пророссийские террористы могут пересмотреть свои планы относительно наступления:
1. Если потери будут не допустимыми в отношении выгоды.
2. Если будет точное понимание, что население готово оказать сопротивление: "Если активная часть проукраинская, задавит пропутинскую, то наступление как минимум будет пересмотрено. Для этого нужно начать арестовывать активистов из путинских организаций и деятелей Московского Патриархата, еще их нужно всячески разоблачать".
Ранее Бэер заявил, что, обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, в ОБСЕ обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений на Мариуполь или его окрестности.