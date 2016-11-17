"Народный фронт" обещает поддержать снятие неприкосновенности с Новинского

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак в интервью журналистам, передает пресс-служба "НФ".

"Хочу подчеркнуть, что фракция "Народного фронта" была участником Революции Достоинства. Мы отстаивали интересы Украины и боролись за победу, и поэтому для нас принципиальным является вопрос, чтобы все преступники из банды Януковича были привлечены к ответственности. И поэтому мы будем поддерживать представление в сессионном зале о лишении Новинского неприкосновенности", - подчеркнул Бурбак.

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Он отметил, что пока что Регламентный комитет ожидает от Генеральной прокуратуры дополнительную информацию относительно народного депутата.

"Регламентный комитет, где есть представители разных фракций, единогласно принял решение относительно обращения в Генеральную прокуратуру с вопросом предоставления дополнительной информации. Есть информация о других преступлениях, в частности экономических, совершенных Новинским. Думаю, что Генпрокуратура должна оперативно предоставить эту информацию. Уверен, что Регламентный комитет сможет оперативно собраться и принять решение", - подчеркнул руководитель фракции.