Сейм Литвы призвал Евросоюз продлить санкции в отношении России
Литовский Сейм принял резолюцию касательно агрессии России в Украине, в которой призвал Евросоюз продлить санкции в отношении России.
За резолюцию проголосовали 105 депутатов, против не было никого, один воздержался, сообщает Delfi.
Читайте такжеВ МИД России жалуются, что администрация Обамы "пакостит напоследок"
"Сейм призывает государства ЕС продлить санкции в отношении Российской Федерации до полной реализации Минских соглашений", - говорится в документе.
Как отмечает литовский парламент, "сейчас любые попытки смягчить или отменить санкции в отношении Российской Федерации поощрили бы агрессивную политику России и повысили бы угрозу для безопасности Украины, Литвы и всей Европы".
Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ЕС пойдет на отмену санкций против РФ, если Кремль полностью выполнять Минские договоренности.