Сейм Литвы призвал Евросоюз продлить санкции в отношении России

За резолюцию проголосовали 105 депутатов, против не было никого, один воздержался, сообщает Delfi.

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"Сейм призывает государства ЕС продлить санкции в отношении Российской Федерации до полной реализации Минских соглашений", - говорится в документе.

Как отмечает литовский парламент, "сейчас любые попытки смягчить или отменить санкции в отношении Российской Федерации поощрили бы агрессивную политику России и повысили бы угрозу для безопасности Украины, Литвы и всей Европы".

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ЕС пойдет на отмену санкций против РФ, если Кремль полностью выполнять Минские договоренности.