Яценюк: сейчас пошла большая политическая интрига

На сегодня ни один из кандидатов на должность председателя Верховной Рады не имеет шансов быть избранным.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в интервью журналистам.

В частности, на вопрос, у кого больше всего шансов из кандидатов на должность председателя ВР, он ответил: «Шансов у всех мало, как и голосов».

В то же время, добавил экс-спикер, «это так, как студенты – в последнюю ночь будут договариваться для того, чтобы парламент оставался парламентом не только по названию».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, все называемые кандидатуры на должность председателя ВР являются достойными.

Он отметил, что «сейчас пошла большая политическая интрига и большой политический торг». «Как всегда торгуются за власть, торгуются за контроль над государством, а не торгуются за то, чтобы государство вытянуть из ямы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что вся ответственность, в частности и за ситуацию в парламенте, лежит на тех, кто голосовал за отставку его с должности председателя ВР.

Отвечая на вопрос журналистов, при каких условиях он может согласиться на выдвижение своей кандидатуры на должность председателя ВР, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Да уже ни при каких условиях». При этом пошутил: «Я стране не нужен» (очевидно, речь идет о лозунге, с которым Блок Литвина шел на прошлых парламентских выборах: «Стране нужен Литвин» - УНИАН).