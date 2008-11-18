Регионал намекает, что в четверг у Тимошенко уже могут быть проблемы

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что в четверг, 20 ноября, парламент определится с кандидатурой на должность председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Я надеюсь, что мы сможем в четверг голосовать за кандидатуру на должность председателя ВР», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, на сегодня есть несколько кандидатур на эту должность - Владимир ЛИТВИН, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Иван ПЛЮЩ и «рассматривается кандидатура Адама МАРТЫНЮКА».

Также ведутся разговоры о том, что была попытка предложить на должность спикера кандидатуру Вячеслава КИРИЛЕНКО, но пока эта кандидатура в процессе обсуждения, сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что фракция Партии регионов не принимает участия «в торгах вокруг каких-то кандидатур». По словам А.ЕФРЕМОВА, Партия регионов даже не выдвигает условия, что только ее кандидат должен стать председателем ВР.

По убеждению первого заместителя председателя фракции Партии регионов, если в четверг парламент не изберет спикера, то возникнет вопрос о формировании большинства, а также о существовании Кабинета министров Украины, поскольку он остается бесконтрольным.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если не будет избран председатель ВР и создано большинство, Президент должен решать вопрос о необходимости назначения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не смогла принять ни одного решения по кандидатурам на должности спикеров. Поэтому народные депутаты приняли постановление о внесении изменений в календарный план работы Верховной Рады Украины», которым предусмотрено, что сегодня и завтра народные депутаты будут работать в комитетах, а в четверг в 10.00 начнется утреннее пленарное заседание.

На этой неделе парламент должен был работать в пленарном режиме.