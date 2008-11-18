Ющенко обратится к украинскому народу
09:18, 18 ноября 2008Политика
5820 0
Информация СМИ
В субботу, 22 ноября, в Украине - день памяти жертв Голодомора. В этот день в 15:45 ожидается трансляция обращения Президента Украины Виктора Ющенко к украинскому народу, сообщили УНИАН в PR-службе телеканала "Интер".
В 16:00 будет объявлена минута молчания.
В то же время в программе официальных мероприятий с участием Виктора Ющенко (программа размещена на сайте Президента Украины) на 22 ноября трансляция телеобращения Президента к украинскому народу не упомянута.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter