Ющенко обратится к украинскому народу

В субботу, 22 ноября, в Украине - день памяти жертв Голодомора. В этот день в 15:45 ожидается трансляция обращения Президента Украины Виктора Ющенко к украинскому народу, сообщили УНИАН в PR-службе телеканала "Интер".

В 16:00 будет объявлена минута молчания.

В то же время в программе официальных мероприятий с участием Виктора Ющенко (программа размещена на сайте Президента Украины) на 22 ноября трансляция телеобращения Президента к украинскому народу не упомянута.