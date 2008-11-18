Верховная Рада для начала возьмется за голову

Верховная Рада Украины сегодня первым вопросом будет рассматривать избрание председателя парламента.

Об этом вчера на совещании договорились руководители фракций и руководство ВР.

В случае положительного решения этого вопроса будет сформирована повестка дня из нескольких законопроектов, имеющих преимущественно социальный характер. «Однако если председатель Верховной Рады Украины не будет избран, после этого будет объявлен перерыв и не будет рассматриваться ни один из актов», - сказал первый заместитель председателя парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщалось, на должность председатели ВР рассматриваются кандидатуры А.ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов), Ивана ПЛЮЩА (“Наша Украина – Народная самооборона”), Владимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Адама МАРТЫНЮКА (КПУ).