Верховная Рада для начала возьмется за голову
09:16, 18 ноября 2008Политика
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Законопрокеты - потом, если все сложится
|Александр Лавринович
Об этом вчера на совещании договорились руководители фракций и руководство ВР.
В случае положительного решения этого вопроса будет сформирована повестка дня из нескольких законопроектов, имеющих преимущественно социальный характер. «Однако если председатель Верховной Рады Украины не будет избран, после этого будет объявлен перерыв и не будет рассматриваться ни один из актов», - сказал первый заместитель председателя парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ.
Как сообщалось, на должность председатели ВР рассматриваются кандидатуры А.ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов), Ивана ПЛЮЩА (“Наша Украина – Народная самооборона”), Владимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Адама МАРТЫНЮКА (КПУ).
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