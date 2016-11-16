ГФС назначила временного руководителя Одесской таможни вместо Марушевской

В ГФС назначили временного руководителя Одесской таможни. Им стал директор Департамента организации таможенного контроля Алексей Василенко. Об этом заявил председатель ГФС Роман Насиров, передает «Hromadske».

По его словам, новый руководитель Одесской таможни будет избран в январе 2017 года на прозрачном конкурсе.

«Вчера глава Одесской таможни не явилась на работу. Я отправил приказ, чтобы ее обязанности исполнял Алексей Василенко. Он поехал в Одессу для обеспечения бесперебойной работы таможни. С января будет открытый прозрачный конкурс на эту должность», – сказал он.

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Насиров также подчеркнул, что по результатам 10 месяцев Одесская таможня находится на 21 из 25 мест за выполнением плана поступлений в бюджет. По скорости оформления – на 10-15 месте.

«Мы не увидели реформ, мы увидели много обещаний реформ. Не нужна никакая политическая воля из Киева, все было предоставлено», – сказал Насиров.

Напомним, 14 ноября начальник Одесской таможни Юлия Марушевская, что входит в команды Михеила Саакашвили, который ушел с должности главы Одесской облгосадминистрации, заявила о своем решении уволиться с должности.

По словам Марушевской, в силу сложившихся обстоятельств, реформирование таможни невозможно.

«У правительства нет политической воли для проведения таможенной реформы. Видение реформирования нет и в Киеве», — отметила Марушевская, добавив, что реформа блокируется на всех уровнях, в том числе, руководством ГФС.

Позже глава ГФС Роман Насиров пояснил, что увольнение Марушевской возможно только после передачи ею дел.

"Марушевская выложила в интернете заявление о своем увольнении по соглашению сторон. Для избежания неоднозначности ситуации хочу заявить – в таком виде заявление об увольнении не приемлема", - пояснил Насиров.