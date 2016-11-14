Увольнение Марушевской возможно после передачи дел: Глава ДФС не принял заявление руководителя Одесской таможни

Глава ДФС Роман Насиром не принял заявление об увольнении главы Одесской таможни Юлии Марушевской. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Марушевская выложила в интернете заявление о своем увольнении по соглашению сторон. Для избежания неоднозначности ситуации хочу заявить – в таком виде заявление об увольнении не приемлема", - написал Насиров.

При этом, по словам Насирова, освобождение Марушевской возможно только после передачи ею дел.

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«Марушевская заявляет, что увольняется через давление и торможение реформ. За все время работы мы даже не увидели плана тех якобы реформ. Увольнение Марушевской возможно только после передачи дел и документов в порядке, установленном действующим законодательством, с соблюдением всех необходимых условий. Создана специальная комиссия", - отметил председатель ДФС, добавив, что сейчас задачей ведомства является найти ответственное руководство Одесской таможни и в течение 3-х месяцев показать, как быстро можно осуществлять реформы и наполнять государственный бюджет».

«Мы и в дальнейшем продолжаем работу по реформированию службы, выявление финансовых операций, остановить этот процесс мы не имеем морального права. За 10 месяцев 2016 года Одесская таможня - это одна из таможен, в которой не выполнялся план поступлений в бюджет, тогда как в целом таможнями перевыполнен план на 12,1 млрд грн», - подчеркнул Насиров.

Как сообщал УНИАН, сегодня начальник Одесской таможни Марушевская, которая входит в команду главы Одесской областной государственной администрации Міхеіла Саакашвили, который ушел с должности, заявила о своем решении уволиться с должности. Она отметила, что в Украине тормозится реформа таможни.

В конце прошлой недели Марушевская сообщила, что получила предупреждение от председателя ДФС Украины Насирова «о неполном служебном соответствии».

Ранее она заявляла о срыве сроков реконструкции здания Морского вокзала, в котором планировалось разместить новый таможенный терминал. Марушевская заявила, что президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман не сдержали обещание - не способствуют открытию терминала.

Марушкевська была назначена начальником Одесской таможни 16 октября 2015 года.