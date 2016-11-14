Увольнение Марушевской возможно после передачи дел: Глава ДФС не принял заявление руководителя Одесской таможни
Освобождение Марушевской возможно только после передачи ею дел.
Глава ДФС Роман Насиром не принял заявление об увольнении главы Одесской таможни Юлии Марушевской. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Марушевская выложила в интернете заявление о своем увольнении по соглашению сторон. Для избежания неоднозначности ситуации хочу заявить – в таком виде заявление об увольнении не приемлема", - написал Насиров.
При этом, по словам Насирова, освобождение Марушевской возможно только после передачи ею дел.
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«Марушевская заявляет, что увольняется через давление и торможение реформ. За все время работы мы даже не увидели плана тех якобы реформ. Увольнение Марушевской возможно только после передачи дел и документов в порядке, установленном действующим законодательством, с соблюдением всех необходимых условий. Создана специальная комиссия", - отметил председатель ДФС, добавив, что сейчас задачей ведомства является найти ответственное руководство Одесской таможни и в течение 3-х месяцев показать, как быстро можно осуществлять реформы и наполнять государственный бюджет».
«Мы и в дальнейшем продолжаем работу по реформированию службы, выявление финансовых операций, остановить этот процесс мы не имеем морального права. За 10 месяцев 2016 года Одесская таможня - это одна из таможен, в которой не выполнялся план поступлений в бюджет, тогда как в целом таможнями перевыполнен план на 12,1 млрд грн», - подчеркнул Насиров.
Как сообщал УНИАН, сегодня начальник Одесской таможни Марушевская, которая входит в команду главы Одесской областной государственной администрации Міхеіла Саакашвили, который ушел с должности, заявила о своем решении уволиться с должности. Она отметила, что в Украине тормозится реформа таможни.
В конце прошлой недели Марушевская сообщила, что получила предупреждение от председателя ДФС Украины Насирова «о неполном служебном соответствии».
Ранее она заявляла о срыве сроков реконструкции здания Морского вокзала, в котором планировалось разместить новый таможенный терминал. Марушевская заявила, что президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман не сдержали обещание - не способствуют открытию терминала.
Марушкевська была назначена начальником Одесской таможни 16 октября 2015 года.