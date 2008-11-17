В Украине дело идет к социальным бунтам?

Заместитель генерального директора международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ не исключает, что дисбаланс в социальной сфере Украины может привести к социальным бунтам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЧАЛЫЙ высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Угроза заключается даже не в экономическом кризисе, а в том, что у нас огромный дисбаланс между самыми богатыми и самыми бедными. В нашей стране 5% самых богатых и 5% самых бедных людей – разрыв, по разным данным, составляет от 38 до 70 раз. Это наиболее критический показатель в Европе. На фоне увеличения социальных проблем, безработицы, падения доходов населения, падения покупательной способности, вообще социального уровня, это может привести если не к столкновениям, то к социальной напряженности”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.

По его мнению, это произойдет «очень скоро, потому что объективно: невозможно выйти из экономического кризиса без сокращения рабочих мест, без уменьшения социальных выплат».

«Это то, о еще нужно говорить откровенно. И наибольшая угроза - субъективное отношение людей к ситуации. Сегодня завышенные ожидания привели фактически к апатии и наблюдаются первые такие последствия. Речь идет и о демонстрациях, и о выступлениях с социально-экономическими требованиями профсоюзов и о неправовых поступках отдельных людей, и к этому нужно быть готовыми», - подчеркнул В.ЧАЛЫЙ.