Допрос Януковича в режиме видео-конференции запланирован на 25 ноября

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он отметил, что Святошинский районный суд Киева получил ответ от российской стороны о согласии на проведение такого допроса. И на сегодняшний день вопрос только в обеспечении технической возможности со стороны Святошинского суда организовать видеоконференцию.

По словам адвоката, соответствующее сообщение суд получил сегодня. Допрос запланирован на 25 ноября, уже назначено соответствующее судебное заседание на эту дату.

«Сейчас остается только один вопрос: обеспечит ли Святошинский суд необходимые технические условия для проведения видеоконференции», - сказал Сердюк.

Также он напомнил, что Янукович будет допрошен по делу экс-«беркутовцев» в качестве свидетеля.

Как сообщал УНИАН, в июле Святошинский райсуд Киева начал техническую подготовку к дистанционному допросу Януковича по делу пятерых экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут» Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в массовых убийствах активистов Майдана.

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Председательствующий по делу «экс-беркутовцев» судья Сергей Дячук заявил, что суд получил от Министерства юстиции РФ сообщение, что запрос суда о допросе в качестве свидетеля Януковича, который находится в России, соответствует нормам закона и передан в Минюст РФ.

17 августа заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Минюст Украины повторно отправляет России запрос о видеодопросе Януковича. По его словам, в адрес украинского Минюста пришло сообщение от российского Минюста по запросу о видеодопросе Януковича. В нем российская сторона указала, что после вскрытия конверта, который поступил из Украины, обнаружено якобы отсутствие приложения на четырех страницах.