Завершился первый раунд переговоров Ющенко с лидерами политсил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает как можно скорее сформировать действенную коалицию в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, рассказывая о сегодняшних переговорах В.ЮЩЕНКО с лидерами политических сил.

И.ВАННИКОВА сообщила, что только что завершился первый раунд таких переговоров, однако не уточнила, с кем именно они проходили.

«Глава государства настаивает на скорейшем возобновлении полноценной работы Верховной Рады и отмечает, что среди первоочередных задач парламента является вопрос избрания нового спикера», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО неоднократно подчеркивал, что хочет видеть сильный и ответственный парламент, который бы мог эффективно работать в условиях нынешнего экономического кризиса, в частности, путем быстрого обновления пакета антикризисных мер.

«Парламентарии должны определиться с форматом коалиции, которая, по убеждению главы государства, должна быть не просто номинальным образованием, а реально действенным большинством», - сказала пресс-секретарь Президента.

И.ВАННИКОВА заметила, что в зависимости от развития ситуации в Верховной Раде Президент продолжит консультации с лидерами парламентских фракций.