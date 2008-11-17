Медведев и Путин туркменизируют Россию - Немцов

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер РФ Владимир ПУТИН узурпируют власть в стране, инициируя увеличение сроков полномочий Президента России с 4 до 6 лет, заявил известный российский политик Борис НЕМЦОВ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На самом деле, эти поправки не что иное как турменизация или лукашеизация России - кому что больше нравится. Дальше: речь идет не о шести годах, а речь идет об узурпации власти группировкой МЕДВЕДЕВ-ПУТИН», - сказал Б.НЕМЦОВ.

По его мнению, коррупция, с которой они якобы борются, связана с несменяемостью власти.

«Речь идет о том, что поправки Д.МЕДВЕДЕВА в Конституцию усугубляют ситуацию с коррупцией и ситуацию с застоем в системе управления страной и уничтожают политическую конкурнецию», - уверен он.

По мнению Б.НЕМЦОВА, власти России торопятся принять изменения в Конституцию, так как боятся потерять власть. «Наворовали столько, что боятся, что в условиях надвигающегося кризиса придется за все отвечать», - подчеркнул он и добавил: «Затея в следующем: кризис надвигается, золотовалютные резервы тают, рубль слабеет, многие предприятия останавливаются… Они себе думают следующее: внеся поправки в Конституцию – причем стремительно, и даже не как в Советском Союзе, без «всенародного обсуждения», хотя бы формального, - они себе открывают дорогу для выборов».

Он также высказал мнение, что политика Д.МЕДВЕДЕВА не отличается от действий В.ПУТИНА.

«Что ПУТИН, что МЕДВЕДЕВ – хрен редьки не слаще. Я вообще их считаю неотличимыми в данном случае. Ну, знаете: яблоко от яблони недалеко падает», - сказал Б.НЕМЦОВ и не исключил, что власти ужесточат политический режим в России.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ предложил продлить срок полномочий главы государства до шести лет, а Государственной думы - до пяти лет. Кроме того, Президент РФ предложил расширить полномочия Госдумы и обязать правительство ежегодно отчитываться перед парламентом.

11 ноября Д.МЕДВЕДЕВ внес в Госдуму РФ проекты законов о поправках в Конституцию Российской Федерации, предусматривающих продление срока полномочий президента и Госдумы.

14 ноября Госдума одобрила в первом чтении специальный акт о поправках в Конституцию РФ, который увеличивает срок полномочий Президента.