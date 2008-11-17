Верховная Рада завтра начнет с головы

Верховная Рада Украины завтра первым вопросом будет рассматривать избрание Председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам после совещания руководителей фракций и руководства ВР сообщил первый заместитель Председателя парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что в случае положительного решения этого вопроса будет сформирована повестка дня из нескольких законопроектов, которые носят преимущественно социальный характер. «В случае если Председатель Верховной Рады Украины не будет избран, после этого будет объявлен перерыв и не будет рассматриваться ни один из актов», - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что право на внесение кандидатур на должность спикера предоставляется всем фракциям и народным депутатам. «Поэтому завтра мы можем увидеть, какие фракции и какие народные депутаты захотят выдвинуть своих представителей», - сказал он.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что голосование за избрание Председателя ВР будет проходить карточками в поименном режиме.

Отвечая на вопрос, готов ли А.ЛАВРИНОВИЧ стать Председателем Верховной Рады, он сказал: «Для меня в парламенте не существует ни одной позиции, на которой бы я не мог работать и выполнять свои функции должным образом».

Как известно, на должность Председатели ВР предлагаются кандидатуры А.ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов), Ивана ПЛЮЩА (“Наша Украина – Народная самооборона”), Владимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), Адама МАРТЫНЮКА (КПУ).