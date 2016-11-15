Эксперт Института Горшенина проанализировал новую команду Трампа

Во время пресс-брифинга в Институте Горшенина он напомнил, что пока что в команде Трампа точно понятны только три ключевые должности, а также фактически безграничное неформальное влияние на процессы, которые будет иметь его дочь Иванка.

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"Что мы видим на сегодняшний день. С уверенностью можно говорить, что вице-президентом будет Майк Пэнс. Это белый тезис, но это стоит зафиксировать. Пэнс представляет элиту Республиканской партии и с ним связаны очень многие надежды и интересы части партийной элиты, к которой Трамп не относится.

Далее мы видим нового главу администрации Трампа, назначенного буквально вчера. Это Райнс Прибус, глава Республиканского национального комитета. Райнс Прибус достаточно осторожно вел себя во время этой избирательной кампании и выполнял роль своеобразного коммуникатора между партийным истеблишментом и Дональдом Трампом. При этом Прибус на свой страх и риск помогал штабу Трампа проводить избирательную кампанию в ряде ключевых для победы кандидата штатах. Во многом благодаря Прибусу команда Трампа получила возможность опираться на оргструктуры Республиканской партии на местах. В некоторых штатах – например, в Вирджинии и Джорджии – местное руководство Республиканского национального комитета открыто саботировало кампанию Трампа, но в некоторых – оказало ощутимую помощь и внесло свой большой вклад в победу.

Главным политическим советником будущего президента уже стал Стивен Беннон. Это фактически один из главных руководителей его избирательного штаба. Фигура очень интересная, противоречивая. Это политический стратег с очень большим опытом, который по большей мере представляет интересы такого мега-донора избирательной кампании Трампа, как консервативный бизнесмен Роберт Мерсер. Стивен Беннон также работал на протяжение праймериз на кампанию Теда Круза, когда Роберт Мерсер поддерживал этого консервативного кандидата, но после победы Трампа на внутрипартийном голосовании Мерсер решил сделать ставку на Трампа и делегировал в штаб своих стратегов – Беннона и Кейллин Конуэй", - рассказал он.

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Остальные члены команды Трампа пока не известны и утверждать с точностью, кто ими будет, невозможно. Ясно, что найдётся место и Руди Джулиани, и Бену Карсону, и Крису Кристи.

"Для Украины, например, очень болезненный вопрос, кто будет главой Государственного департамента. Но сейчас обсуждается много фамилий, начиная от того же Руди Джулиани и заканчивая такими консервативными политиками как Болтон и Коркер", - отметил он.

Курмашов также отметил, что очень большой интригой является, сможет ли Трамп посадить на место спикера Палаты представителей лояльного ему человека.

"В новой конфигурации власти очень важной фигурой будет спикер нижней палаты Конгресса. На сегодняшний день эту позицию занимает такой известный республиканский политик, как Пол Райан. На протяжении избирательной кампании Райан постоянно вел свою игру, то поддерживая, то отзывая свою поддержку Трампа. Райан был одним из "заговорщиков", которые не работали в пользу Дональда Трампа как кандидата от Республиканской партии. Поэтому сегодня одна из главных интриг – удастся ли Полу Райану воспроизвестись в новом составе Палаты представителей в качестве спикера. Потому что роль эта достаточно весомая. Очень многие собеседники в Соединенных Штатах нам буквально на пальцах объясняли, каким образом Пол Райан вместе с политическими элитами Республиканской партии, если захотят, смогут превратить первые годы президентского срока Дональда Трампа в одну сплошную проблему. Таких инструментов есть достаточно много", - сказал он.

Если Трампу не удастся усадить в кресло Райана другого человека, то это будет воспринято как его первое серьезное аппаратное поражение и неспособность продавливать принципиальные для себя кадровые решения.