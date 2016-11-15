WSJ назвал основных кандидатов на пост госсекретаря США

Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

Собеседники издания рассказали, что на данный момент советники Трампа рассматривают эти две кандидатуры, окончательное решение в переходной команде примут в ближайшее время.

Отмечается, что Джулиани - давний друг Трампа и его ближайший помощник. А Болтона охарактеризовали как дипломата, который в 2015 году "призывал США сбросить бомбу на Иран".

Читайте такжеДве страны сорвали экстренную встречу ЕС по Трампу - Financial TimesРанее УНИАН сообщал, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, официальная инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, решил, что главой администрации в Белом доме будет его советник и нынешний председатель Республиканского национального комитета Райнс Прибус.

В США прошли президентские выборы, на которых выиграл кандидат Республиканской партии Дональд Трамп. Набрав на несколько сотен тысяч голосов избирателей меньше, чем кандидат демократов Хиллари Клинтон, из-за особенностей американской избирательной системы миллиардер получил больше мест в Коллегии выборщиков, которая формально избирает президента США - 306 против 232 у кандидата демократов.