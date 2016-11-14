Трамп определился с кандидатурами главы аппарата Белого дома и главного советника, NYT объяснил выбор
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, официальная инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, решил, что главой администрации в Белом доме будет его советник и нынешний председатель Республиканского национального комитета Райнс Прибус.
Как сообщает издание The New York Times, назначение Прибуса, который имеет дружеские связи со спикером Палаты представителей Полом Райаном, сможет помочь обеспечить "первые законодательные победы".
Трамп в своем выборе главы аппарата Белого дома обошел молчанием кандидатуру медиамагната Стивена Беннона, который возглавлял его избирательный штаб. В то же время переходная команда Трампа заявила, что Беннон в Белом доме главным советником и стратегом Трампа.
Издание отмечает, что если бы Трамп выбрал кандидатуру Беннона на должность главы президентской администрации, который является жестким критиком среди республиканцев, это могло бы стать сигналом продолжения неуважительного отношения к Республиканской партии наблюдался на протяжении всей избирательной кампании и против чего выступал Трамп.
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Вместе с тем отмечается, что выбор Трампа неизбежно возмутит некоторых его наиболее консервативных сторонников, большинство из которых ожидает от него победы над вашингтонским истеблишментом в вопросах налогов, иммиграции, торговли, охраны здоровья и окружающей среды. Они видят в Прибусе посредника по заключению сделок, который будет подталкивать нового президента к компромиссным решениям.
В заявлении переходного штаба Трампа сказано, что Прибус и Беннон будут работать "как равные партнеры для видоизменения федерального правительства".
Прибус заявил, что он с нетерпением ожидает сотрудничества с Бенноном и Трампом "чтобы создать экономику, которая будет работать для всех, чтобы защитить наши границы, изменить реформу здравоохранения и защиты пациентов (известную как Obamacare) и уничтожить радикальный исламский терроризм".
Подбор кандидатуры Прибуса является частично отражением обеспокоенности детей Трампа, в частности дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, в том плане, чтобы пост руководителя аппарата Белого дома не занимал слишком контроверсионный человек пишет The New York Times.
В то же время отмечается, что хотя Трамп, очевидно, будет более комфортно чувствовать себя с Прибусом, люди, которые знакомы с этим решением, говорят, что Беннон может более решительно говорить с Трампом в трудные моменты.