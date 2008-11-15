Ющенко передал привет на орбиту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил астронавтку Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Хайдемари СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР в связи со стартом космического корабля «Индевор» (миссия STS-126).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЮЩЕНКО пожелал астронавтке успеха в выполнении ответственной космической миссии и выразил надежду, что ее второй полет в космос будет таким же удачным, как и предыдущий.

«С теплотой вспоминаю нашу встречу в Киеве и надеюсь, что Ваш визит в Украину оставил приятные воспоминания и чувства. Хочу заверить, что народ Украины гордится Вами, болеет за Вас и желает успешного возвращения на Землю», - говорится в приветствии Президента.

*** Сегодня в 02.55 по киевскому времени осуществлен успешный запуск шаттла «Индевор» (Endeavour) в рамках миссии STS-126. Планируемая продолжительность полета - 14 суток. В составе экипажа «Индевора» 7 астронавтов.

Главной целью миссии является подготовка Международной космической станции к постоянной работе на ее борту экипажа из шести человек. Программой полета предусматривается проведение на внешней поверхности станции работ по обслуживанию и дооснащению.

Для специалиста по работам в открытом космосе Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР это уже второй полет в космос. Свой первый она осуществила в составе экипажа корабля «Атлантис» STS-115 (9-21 сентября 2006 года).

Астронавтка НАСА Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР посещала Украину в 2007 году.

Она родилась в г. Сентпол (штат Миннесота). В 1984 году окончила Массачусетский технологический институт. В 1985 получила степень магистра наук. Занимала разные должности в ВМС США. В 1996 году была отобрана кандидатом в астронавты. В сентябре 2006 года принимала участие в космическом полете как специалист, провела 12 дней в космосе, из которых 13 часов 8 минут провела в открытом космическом просторанстве на международной космической станции.