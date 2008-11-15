Трое бывших депутатов подали на БЮТ в Печерский суд

Три бывших депутата Винницкого областного совета, которые были избраны по спискам Блока Юлии Тимошенко, обратились в Печерский районный суд Киева с иском о признании незаконным решения межпартийного съезда БЮТ о лишении их полномочий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из истцов Виталий ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

По словам В.ДОБРОВОЛЬСКОГО, иски в Печерский райсуд столицы подали он сам, Владимир ТОКАРЧУК и Татьяна ЯКОВЕНКО.

По словам В.ДОБРОВОЛЬСКОГО, истцы считают, что решение съезда о лишении их полномочий депутатов облсовета принято безосновательно и основывается на личном отношении к ним руководства Винницкой областной организации БЮТ.

"Мы выразили свое несогласие с теми событиями, которые происходили в областной организации БЮТ, за это нас решили лишить мандатов", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в июне совет Блока Юлии Тимошенко на межпартийном съезде принял решение отозвать и досрочно лишить полномочий депутатов Винницкого областного совета В.ДОБРОВОЛЬСКОГО, В.ТОКАРЧУКА и Т.ЯКОВЕНКО за отказ войти во фракцию блока в облсовете.

В 2006 году 10 депутатов Винницкого облсовета создали фракцию "Демократическая платформа", протестуя против политики руководства Винницкой облорганизации ВО "Батькивщина".

Потом 6 депутатов фракции "Демократическая платформа" вошли во фракцию БЮТ.