Тимошенко подписала 19 соглашений в рамках СНГ

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО от имени правительства Украины подписала 19 соглашений с главами правительств стран - участниц СНГ, 11 из которых - с замечаниями.

Как сообщается на сайте Кабинета министров Украины, подписание документов состоялось по итогам заседания Совета глав правительств государств - участников СНГ, которое прошло сегодня в Кишиневе (Республика Молдова).

В частности, по инициативе Украины Совет глав правительств государств - участников СНГ разработал и подготовил соглашение об экономическом сотрудничестве Содружества независимых государств на период до 2020 года и принял его на сегодняшнем заседании. Также Украина была инициатором и разработчиком соглашения о сотрудничестве в борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств.

Среди подписанных документов главами правительств стран - участниц СНГ - конвенция о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей стран - участниц СНГ, также соглашения о сотрудничестве в транспортной сфере, о развитии рынка транспортных услуг, о комплексе совместных мер по повышению продовольственной безопасности в странах СНГ, о переводе на цифровой формат телекомпании “Мир”; о сотрудничестве в борьбе с заболеваемостью сахарным диабетом. Всего на рассмотрение глав правительств государств - участников Содружества было вынесено 36 документов, 4 были сняты с повестки дня, 13 документов украинская сторона не подписала.

Кроме того, главы правительств государств - участников СНГ договорились о проведении следующего заседания 22 мая 2009 года в Астане (Казахстан).