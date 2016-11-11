В России назвали причину включения экс-посла США в РФ в санкционный список Кремля

Об этом сообщил источник в МИД РФ, передает ТАСС.

Читайте такжеЭкс-посол США в России рассказал, что следует ожидать Украине в случае победы Трампа

"Майкл Макфол действительно находится в "зеркальном" санкционном списке, о чем знал, - сказал источник. - Он был включен в него в ответ на визовые санкции США в отношении российских граждан".

Ранее УНИАН сообщал, что бывшему послу США в Российской Федерации Майклу Макфолу запретили въезд в РФ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. При этом Макфол допустил, что санкции против него Кремль ввел в силу его приближенности к президенту США Барака Обамы.