В России назвали причину включения экс-посла США в РФ в санкционный список Кремля
20:16, 11 ноября 2016Мир
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Экс-посол США в РФ Майкл Макфол действительно находится в "зеркальном" санкционном списке России.
Макфола включили в санкционный список / m-mcfaul.livejournal.com
Об этом сообщил источник в МИД РФ, передает ТАСС.
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"Майкл Макфол действительно находится в "зеркальном" санкционном списке, о чем знал, - сказал источник. - Он был включен в него в ответ на визовые санкции США в отношении российских граждан".
Ранее УНИАН сообщал, что бывшему послу США в Российской Федерации Майклу Макфолу запретили въезд в РФ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. При этом Макфол допустил, что санкции против него Кремль ввел в силу его приближенности к президенту США Барака Обамы.
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