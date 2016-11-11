В ГПУ расширили обвинение мэру Бучи

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, об этом заявил начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк.

«Если он (мэр) будет сотрудничать со следствием, то нас удовлетворяет имеющаяся на сегодняшний день мера пресечения – домашний арест, если же он будет противодействовать, будет давить на свидетелей, подстрекать людей, то мы это будем расценивать как оказание препятствования следствию, и, соответственно, будем инициировать изменение меры пресечения на содержание под стражей», - сказал Гуцуляк.

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Он также сообщил, что мэру и секретарю Бучанского городского совета расширены обвинения и 10 ноября 2016 года сообщено уже измененное подозрение, а именно: дополнительно инкриминировано еще 10 га незаконно отчужденных земель.

Как сообщалось, Генпрокуратура 11 октября объявила подозрение председателю и секретарю Бучанского городского совета в незаконной передаче в собственность земель лесного фонда.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что председателю горсовета Бучи инкриминировали незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю горсовета – 1,024 га.

13 октября по ходатайству прокуратуры Печерским районным судом Киева им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания с 22.00 часов до 07.00 часов с применением электронного средства контроля (так называемого «браслета»).