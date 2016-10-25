У нас есть все доказательства: Луценко выступает за открытое слушание дела против мэра Бучи

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что дело в отношении мэра Бучи Анатолия Федорука должно слушаться в открытом судебном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил на брифинге в Киеве.

По словам Луценко, заседание суда по делу Федорука должно транслироваться в соседней зале суда.

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«Я считаю, что это дело должно транслироваться в соседнем судебном помещении. У нас есть все доказательства того, что лес Буче незаконно вырубался и застраивался», – сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении председателю и секретарю Бучанского городского совета в незаконной передаче в собственность земель лесного фонда.

Луценко заявил, что им инкриминировали незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории, стоимостью более 100 млн грн, а секретарю совета – 1,024 га, который при отсутствии Федорука также незаконно передал земельные участки лесного фонда.

13 октября по ходатайству прокуратуры Печерским районным судом Киева председателю и секретарю Бучанского горсовета была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 22.00 до 07.00 с применением электронного средства контроля (так называемого «браслета»).