В Кабмине придумали, как гарантировать достройку жилья

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Текст законопроекта, разработанного Министерством регионального развития и строительства, и внесенного в Верховную Раду 11 ноября т.г., размещен на сайте ВР.

Согласно документу, все средства, предусмотренные государственными жилищными программами, а также предназначенные для рефинансирования банков, которые принимают участие в кредитовании жилищного строительства, направляются в первую очередь на достройку жилья со степенью готовности более 70% в 2008 году, на достройку жилья со степенью готовности более 50% в 2009 году.

Средства на финансирование достройки объектов со степенью готовности менее 50% выделяются только после полного завершения финансирования объектов со степенью готовности более 70% и более 50%.

Законопроект также определяет понятие «доступное жилье» и требования к такому жилью.

Государственная поддержка строительства доступного жилья осуществляется путем оплаты государством первого взноса за счет бюджетных средств в размере 30% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья. Остальную часть стоимости жилья оплачивают граждане, заключившие договора о строительстве и получении жилья при господдержке, за собственные средства или за средства ипотечного кредита.

Господдержка предоставляется из расчета не более 21 кв.м на одного человека и дополнительно 10,5 кв.м на семью общей площади жилья.

Фонд жилья формируется путем достройки объектов незавершенного строительства и строительства нового жилья. Отчуждение жилья, построенного при господдержке, не разрешается на протяжении 5 лет со дня оформления права собственности на жилье.

Документом предусматривается, что инвестирование и финансирование строительства многоквартирных жилых домов, комплекса одноквартирных жилых домов за средства инвесторов-физических лиц осуществляется исключительно через ФФС, ФОНы, институты совместного инвестирования, а также путем выпуска целевых облигаций.

Условия удешевления стоимости строительства жилья создаются через предоставление местными властями в пользование застройщику земельного участка под строительство жилья без проведения аукциона, освобождение строительства жилья от паевого участия на развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур населенных пунктов, удешевление ипотечных жилищных кредитов.

Законопроект также устанавливает на период действия документа ограничение размера сметной прибыли до 10% прямых и общепроизводственных расходов по строительству и предельный уровень рентабельности до 10% стоимости материалов, в частности, строительных конструкций, которые используются в строительстве объектов программы.

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня его опубликования.