Украину не будут призывать в одностороннем порядке выполнять Минские соглашения – посол США

Минские соглашения являются лучшим вариантом восстановления мира на Донбассе, но Украину не будут призывать в одностороннем порядке выполнять свои политические обязательства по ним до того, как Россия выполнит свои обязательства в сфере безопасности.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович заявила в интервью ZN.UA.

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"Минские соглашения дают лучший шанс на восстановление мира в Украине, а также определяют четкий путь к миру и восстановлению территориальной целостности Украины и суверенитета на территориях Донбасса, неподконтрольных сейчас Украине. Украину не будут призывать в одностороннем порядке выполнять свои политические обязательства до того, как Россия выполнит свои обязательства в сфере безопасности", - сказала она.

Посол отметила, что местные выборы на Донбассе могут быть проведены только при наличии необходимых условий безопасности, по украинскому законодательству, а также в соответствии со стандартами ОБСЕ.