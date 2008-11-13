Лавринович открыл заседание ВР
10:10, 13 ноября 2008Политика
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... и объявил перерыв
В работе Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут для формирования повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председательствующий на пленарном заседании первый вице-спикер парламента Александр ЛАВРИНОВИЧ.
Перед объявлением перерыва А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что необходимо решить вопрос относительно организации работы ВР на протяжении всех последующих пленарных недель и непосредственно сегодня.
А.ЛАВРИНОВИЧ пригласил руководителей фракций собраться на совещание по этому вопросу.
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