Турчинов: Ющенко "сдал" одного из ближайших людей

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что сегодня Партия регионов совершила переворот в Верховной Раде Украины.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

По его мнению, сегодняшнее голосование за отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР состоялось в нарушение Регламента ВР и конституционных норм.

«Партия регионов захватила президиум. Я напомню, что вчера состоялось легитимное голосование за снятие ЯЦЕНЮКА, и депутатов, необходимых для этого решения, не насчитывали ни Партия регионов, ни коммунисты, ни Блок Литвина, ни «Наша Украина». По процедуре ВР, только можно один раз в ходе одной сессии ставить (на голосование) такой вопрос. Перечеркнули конституцию, Регламент ВР, и фактически сегодня был переворот в Верховной Раде – незаконно, повторно, не голосуя бюллетенями, воспользовавшись нормой о возможности отстранения председателя парламента от ведения заседаний, фактически захватили и совершили переворот», - сказал А.Турчинов.

По его мнению, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «сдал» одного из ближайших из своего окружения человека ради реализации договоренности с Партией регионов. «Стратегия на дестабилизацию взяла верх. Виктору Андреевичу ЮЩЕНКО нужно набраться мужества и сказать, что он готов формировать большинство с Регионами.

К сожалению, мы наблюдаем другую картину – система дестабилизации парламента, деятельности Кабинета Министров, и тогда остается формула некоей потенциальной диктатуры, когда в условиях невозможности работы парламента и правительства есть центр принятия решений – это 10-20 лет (назад) во времена советского тоталитаризма», - подчеркнул А.Турчинов.