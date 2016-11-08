Гройсман предупреждал Филатова об условиях работы мэром: "у тебя будет "64 идиота"

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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"Он тогда сказал: мол, теперь посидишь в моей шкуре, и у тебя будут 64 идиота, которые ежедневно будут запускать тебя в космос, а у меня - 425. Я видел его на Дне Винницы и сказал: "Вова, ну ты же был прав", - рассказал глава Днепра, вспоминая разговор с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, когда шел работать мэром.

К тому же Филатов заверил, что срыв сессии горсовета 20 октября, когда не пришел ни один депутат фракций "Оппоблока" и "Громадськой сылы", а также трое членов фракции "УКРОП", связан с попыткой провалить принятие бюджета и желанием сменить секретаря совета.

В то же время мэр города подчеркнул, что в парламенте у него были со всеми "шикарные отношения, за исключением нескольких товарищей". "Меня все нормально слышат, и даже Петр Алексеевич. Все понимают, что я нормальный человек, хочу работать, положительно оцениваю децентрализацию и считаю это основной заслугой Владимира Гройсмана", - добавил Филатов.